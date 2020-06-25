Авиаэксперт оценил вероятность полного открытия перелётов до конца года

https://static.news.ru/photo/d139c6e8-b6d4-11ea-a7fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель портала Avia.ru Роман Гусаров оценил план Росавиации по возобновлению международных полётов.

План, предложенный Росавиацией, вполне понятный и разумный. Конечно же, открыть авиасообщение сразу во всех направлениях – неправильно, да и невозможно. Потому что не только мы закрыты от других стран, но и многие страны закрыты от нас, — заявил эксперт в эфире радио Sputnik.

Он напомнил, что границы в Евросоюзе будут открыты с 1 июля, но граждане США, Бразилии и России будут не допускаться на территорию ЕС из-за ситуации с коронавирусом.

Гусаров предположил, что авиасообщение будет открываться постепенно, для начала полёты будут доступны в страны СНГ, потом в страны на Чёрном и Средиземных морях. Эксперт считает вполне реальным возобновление авиасообщения с СНГ в ближайшее время. По его мнению, ряд стран Европы будут недоступны для российских туристов до конца года.

Возможно, что в этом году многие страны для нас так и останутся недоступными. Полагаю, что о реальном возобновлении авиасообщения можно будет говорить не ранее весны следующего года, — уверен эксперт.

NEWS.ru писал, что глава Росавиации Александр Нерадько предложил возобновить международные полёты со стран СНГ, а дальнее зарубежье открывать по мере улучшения эпидемиологической ситуации в той или иной стране.

Специалисты считают, что лето для авиакомпаний всё равно будет убыточным, несмотря на открытие стран СНГ. Самым логичным было бы возобновить полёты в Европу, но многие европейские страны не готовы принимать российских туристов. Глава Infomost Борис Рыбак считает, что до конца лета международное сообщение с Россией может быть закрыто. Есть вероятность, что международные полёты в Европу могут не возобновиться на более длительный срок.