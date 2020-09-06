Аварийная посадка самолёта на Гавайях была запечатлена на видео из салона

https://static.news.ru/photo/c6f6721e-f061-11ea-afc5-fa163e074e61_660.jpg Фото: mikeykellyyy/twitter.com

Самолёт авиакомпании Atlas Air вынужден был совершить аварийную посадку из-за пожара двигателя. Видео инцидента попало в Сеть.

Отмечается, что на видео различимо пламя на крыле самолёта. При этом пилот объявляет об аварийном отказе двигателя.

Итак, наш самолёт чуть не взорвался, только что вылетая с Гавайев, — написал один из пассажиров.

Люди, проживающие по соседству с аэропортом, сообщили, что слышали звуки взрывов, и говорили, что видели яркие вспышки света, которые могли быть огнём, исходящим от самолёта.

Как писал NEWS.ru, самолёт кенийской авиакомпании Bluebird Aviation потерпел крушение в Сомали. Он перевозил гуманитарную помощь по заказу ООН. Причиной падения стали испуганные ослы.

Животные побежали в сторону взлётно-посадочной полосы после того, как испугались звуков приближающегося борта. Пилоты увидели их и были вынуждены изменить курс. В результате манёвра судно врезалось в дюны. Однако никто из членов экипажа не пострадал.