Аварийная посадка самолёта на Гавайях была запечатлена на видео из салона

Самолёт авиакомпании Atlas Air вынужден был совершить аварийную посадку из-за пожара двигателя. Видео инцидента попало в Сеть.
Отмечается, что на видео различимо пламя на крыле самолёта. При этом пилот объявляет об аварийном отказе двигателя.
Итак, наш самолёт чуть не взорвался, только что вылетая с Гавайев, — написал один из пассажиров.
Люди, проживающие по соседству с аэропортом, сообщили, что слышали звуки взрывов, и говорили, что видели яркие вспышки света, которые могли быть огнём, исходящим от самолёта.
Как писал NEWS.ru, самолёт кенийской авиакомпании Bluebird Aviation потерпел крушение в Сомали. Он перевозил гуманитарную помощь по заказу ООН. Причиной падения стали испуганные ослы.
Животные побежали в сторону взлётно-посадочной полосы после того, как испугались звуков приближающегося борта. Пилоты увидели их и были вынуждены изменить курс. В результате манёвра судно врезалось в дюны. Однако никто из членов экипажа не пострадал.
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