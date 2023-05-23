Астрофотограф опубликовал красочные снимки туманности в созвездии Лебедя Астрофотограф Поляков из Новосибирска опубликовал яркие снимки туманности в созвездии Лебедя

Фото: Serguei Fomine/Russian Look

Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков опубликовал в соцсетях сделанные им самим красочные кадры туманности Серп в созвездии Лебедя, сообщает «КП-Новосибирск». Как рассказал изданию фотограф, он снимает небесные шедевры при помощи специального телескопа.

Снимал за городом, отъехав около 30 км, на неделе пару раз выезжал и на этих выходных. Всего материала набралось на 16 с лишним часов, — рассказал Алексей Поляков.

Как пишет издание, фотограф регулярно публикует яркие фотографии космических объектов. Кадры туманности Серп не стали исключением — они выглядят по-настоящему фантастически, как будто посреди космоса открылся портал в другой мир.

Туманность Серп располагается на расстоянии около 4700 световых лет от Земли. Ее размеры составляют примерно 25 на 18 световых лет. Образовался Серп в результате выбросов газа супергигантом HD 192163, расположенным в центре туманности, около 400 тысяч лет назад.

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