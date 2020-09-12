Ассоциация черкесов раскритиковала Лебедева за осуждение сноса памятника

https://static.news.ru/photo/3bdb864e-f532-11ea-9da9-fa163e074e61_660.jpg Артемий Лебедев Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Президент Международной черкесской ассоциации (МЧА) Хаути Сохроков прокомментировал слова дизайнера Артемия Лебедева, который осудил снос памятника воевавшим в Кавказской войне русским солдатам после требования черкесов. Он считает такое высказывание разжиганием межнациональной розни.

Он заявил, что поддерживает обращение в ФСБ председателя совета старейшин черкесской культурной диаспоры в Москве Юрия Агирбова и отметил, что ведётся проверка, передаёт ТАСС.

Мы крайне возмущены и считаем, что это недостойно элементарно воспитанного человека. Многие из тех слов, что он произнёс — не литературные, оскорбительные, унизительные и провокационные, — подчеркнул он.

МЧА будет следить за решением силовиков и надеется, что сотрудники ФСБ дадут «достойную» оценку людям, которые «разжигают межнациональную рознь».

Мы придерживаемся принципа, что все живущие в нашем Отечестве едины, мы должны соблюдать общечеловеческие ценности и всегда помнить, что нет плохих народов, есть плохие представители народов. Мы будем ждать результатов проверки и отслеживать, какие будут приняты решения, рассчитываем на объективное расследование и оценку этого грубого, очень провокационного выпада, — заключил Сохроков.

Следственное управление Федеральной службы безопасности начало проверку высказываний дизайнера Артемия Лебедева про представителей черкесского народа и памятник «Родина-мать зовёт». Претензии связаны с двумя роликами, которые Лебедев опубликовал на YouTube 15 июля и 19 августа 2020 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в своём видеоблоге Лебедев назвал монумент «Родина-мать зовёт» «уродским», комментируя просьбу жителей города вернуть памятнику прежнее освещение. В другом видео Лебедев раскритиковал снос памятника «Подвигу русских солдат» в Сочи, который демонтировали по просьбе черкесской общины.