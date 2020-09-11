ФСБ проверит высказывания Артемия Лебедева про черкесов

https://static.news.ru/photo/1dda90fe-f465-11ea-aa18-fa163e074e61_660.jpg Артемий Лебедев Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Следственное управление Федеральной службы безопасности начало проверку высказываний дизайнера Артемия Лебедева про представителей черкесского народа и памятник «Родина-мать зовёт».

С заявлением о возбуждении уголовного дела в ФСБ обратился председатель совета старейшин черкесской культурной диаспоры в городе Москве и член исполкома Международной черкесской ассоциации Юрий Агирбов. Об этом РИА Новости рассказал его адвокат Владимир Слащёв. Претензии связаны с двумя роликами, который Лебедев опубликовал на YouTube 15 июля и 19 августа 2020 года.

Слащёв сообщил, что его доверитель попросил возбудить уголовное дело по статьям об экстремизме, унижению по национальному признаку и осквернению символов воинской славы.

Как передавал NEWS.ru, в своём видеоблоге Лебедев назвал монумент «Родина-мать зовёт» «уродским», комментируя просьбу жителей города вернуть памятнику прежнее освещение. По словам дизайнера, памятник — это символ, который «один раз поставили», и теперь его нельзя снести. Он отметил, что единственное достоинство скульптуры, высота которой составляет 85 метров, — открывающийся с её верхушки вид.

В другом видео Лебедев раскритиковал снос памятника «Подвигу русских солдат» в Сочи, который демонтировали по просьбе черкесской общины. Лебедев заявил, что такой поступок городских властей — это «умаление исторической памяти, которое только что было подписано и принято в качестве одной из поправок в Конституцию».