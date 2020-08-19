Лебедев назвал монумент «Родина-мать зовет!» «ужаснейшим произведением»

https://static.news.ru/photo/31d7b45a-e219-11ea-9c1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ministry of Culture Russia via globallookpress.com/Global Look Press

Российский дизайнер Артемий Лебедев назвал монумент «Родина-мать зовет!» в Волгограде «уродским».

Об этом он заявил в своем видеоблоге на YouTube, комментируя просьбу жителей города вернуть памятнику прежнее освещение. По его словам, это символ, который «один раз поставили» и теперь её нельзя снести. По мнению дизайнера, «Родина-мать зовет!» — скульптура, которую «будут вечно поддерживать».

Ужаснейшее произведение советского монументального культурного искусства, которое, к сожалению, никуда не денешь, — заявил Лебедев.

Он отметил, что единственное достоинство скульптуры, высота которой составляет 85 метров, — открывающийся с её верхушки вид, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что дизайнер и блогер Артемий Лебедев часть своего очередного выпуска на YouTube-канале посвятил Евгению Понасенкову. Этот эпатажный историк является автором монографии о войне 1812 года, регулярно появляется на телевидении и ведёт блог. У него есть своя армия поклонников. Лебедев назвал Понасенкова «безграмотным шарлатаном» с «клинической манией величия».