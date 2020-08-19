Лебедев назвал монумент «Родина-мать зовет!» «ужаснейшим произведением»

Российский дизайнер Артемий Лебедев назвал монумент «Родина-мать зовет!» в Волгограде «уродским».
Об этом он заявил в своем видеоблоге на YouTube, комментируя просьбу жителей города вернуть памятнику прежнее освещение. По его словам, это символ, который «один раз поставили» и теперь её нельзя снести. По мнению дизайнера, «Родина-мать зовет!» — скульптура, которую «будут вечно поддерживать».
Ужаснейшее произведение советского монументального культурного искусства, которое, к сожалению, никуда не денешь, — заявил Лебедев.
Он отметил, что единственное достоинство скульптуры, высота которой составляет 85 метров, — открывающийся с её верхушки вид,
Ранее NEWS.ru писал о том, что дизайнер и блогер Артемий Лебедев часть своего очередного выпуска на YouTube-канале посвятил Евгению Понасенкову. Этот эпатажный историк является автором монографии о войне 1812 года, регулярно появляется на телевидении и ведёт блог. У него есть своя армия поклонников. Лебедев назвал Понасенкова «безграмотным шарлатаном» с «клинической манией величия».
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен