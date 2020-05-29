Аномальный холод придёт в Москву 1 июня

https://static.news.ru/photo/5aaa3ed4-a155-11ea-928a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Погода испортится в конце мая и в начале лета будет соответствовать климатическим нормам апреля, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Аномальная для лета температура сохранится, как минимум, до 3 июня. Температура воздуха в понедельник составит 10-15 градусов тепла, к среде может потеплеть до плюс 19 градусов, передаёт ТАСС.

Если в воскресенье температура немного понизится, градусов на пять, то в понедельник понижение будет гораздо более выраженным. Температурный фон больше будет соответствовать концу апреля. Температура будет ниже нормы на 4-5 градусов, — уточнил Вильфанд.

Как писал NEWS.ru ранее, руководитель Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин объяснил, почему погода летом может резко измениться. По его словам, это связано с зональными переносами воздушных масс с запада на восток.