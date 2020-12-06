Аномальные холода надвигаются на Россию в ближайшие дни

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Доктор медицинских наук, ведущий телеканала «Доктор» Николай Дурманов заявил, что в России всё чаще фиксируются «сверхраспространители» коронавируса. По его словам, это россияне, у которых COVID-19 активно размножается в организме.

При этом сами люди могут и не знать, что они инфицированы смертоносной заразой, пояснил Дурманов в беседе с радио Sputnik. Всё больше и больше сведений, что иногда люди полностью без...