Аномальные холода надвигаются на Россию в ближайшие дни

Волна холода придёт в ближайшие дни в несколько регионов России. Температура опустится ниже нормы на 7–10 градусов, что само по себе уже является опасным явлением.
По словам руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, такой волной синоптики называют серьёзное понижение зимних температур на долгое время. Продлится неожиданное похолодание до 9 декабря,
Волна придёт в северные, центральные районы и юг Астраханской области. Похолодание также коснётся Оренбургской, Самарской, Тамбовской, Воронежской областей и Татарстана.
Данная информация в первую очередь необходима работникам коммунальных служб. Они должны принять её к сведению, чтобы минимизировать последствия волны холода.
Нужно к этому готовиться, обеспечивать заранее производственные и жилые помещения теплом, — сказал Вильфанд.
Ранее NEWS.ru сообщал, что похожая ситуация будет наблюдаться также на севере Волгоградской области и в Пензенской области, в Нижегородской, Кировской, Мордовии, Марий Эл.