Анестезиолог-реаниматолог объяснил, чем опасны таблетки в самолёте

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Возвращаясь самолётом с Кубы анестезиолог-реаниматолог из Кемерово Василий Жданов спас жизнь шестилетней девочке. Он рассказал, чем опасны таблетки при перелёте.

Во время перелёта Жданов откликнулся на призыв о помощи бортпроводника, обращённый ко всем врачам в самолёте. Оказалось, что у шестилетней девочки случился анафилактический шок. У ребёнка были сыпь, одышка, он метался. Начала развиваться спутанность сознания.

Выяснилось, что за 20 минут до этого ребёнок пожаловался на боль в ноге и родители дали девочке полтаблетки «Пенталгина». В итоге шестилетней пассажирке стало нехорошо. Жданов попросил у бортпроводников аптечку, в которой, к счастью, было всё необходимое.

Жданову ассистировала его супруга и врач-гинеколог из Челябинска Юлия Чуланова. Они сделали необходимый укол ребёнку. Через 10 минут после введения препаратов девочке стало лучше. Через 15 минут клиника практически купировалась и у ребенка восстановилось ясное сознание.

Любые таблетки в перелётах нежелательны. Мы в замкнутом пространстве, ограниченное время на оказание помощи. Не факт, что на борту окажется врач, который сможет оказать помощь, — цитирует Жданова телеканал «360».

Он добавил, что никогда в длительных перелётах, переездах не стоит употреблять новые, незнакомые лекарства. Они могут вызвать какую-то реакцию.

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