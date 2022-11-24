Андрея Караулова объявили в федеральный розыск

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Андрей Караулов

Журналист, телеведущий и блогер Андрей Караулов объявлен в федеральный розыск. Об этом 24 ноября сообщает «Медиазона» (издание включено в реестр СМИ-иноагентов). Предположительно, поводом для преследования ведущем могло стать дело о клевете в отношении главы государственной корпорации «Ростех» Сергея Чемезова.

В начале текущего месяца дома у Караулова прошел обыск в рамках расследования указанного дела. Сам журналист отметил, что проходит по нему в качестве свидетеля. Он во время этих событий находился в Дубае на лечении. Ведущий обещал со всем этим разобраться, когда вернется домой.

В свою очередь, в Ростехе объяснили, с чем связано заявление в отношении Караулова. По словам представителей госкорпорации, все дело в публикациях на канале ведущего.

Ранее комитет Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России обратилась к Генпрокуратуре с просьбой признать издание DOXA экстремистской организацией, сообщил глава комиссии Василий Пискарев. По его словам, на ресурсах издания размещены экстремистские материалы и инструкции по нарушению закона.

До этого МВД объявило в федеральный розыск бывших редакторов журнала DOXA Аллу Гутникову, Наталью Тышкевич и Владимира Метелкина.