Анатолия Карпова выписали из больницы «112»: Анатолия Карпова выписали из больницы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анатолий Карпов

Российский шахматист и депутат Анатолий Карпов выписан из больницы, сообщил Telegram-канал «112». Канал опубликовал на видео, на котором гроссмейстер, по всей видимости, возвращается домой.

11 ноября Карпова перевели в нейрохирургическое отделение. Отмечается, что его состояние улучшилось, врачи отключили его от аппарата ИВЛ.

Ранее стало известно, что Карпова госпитализировали из-за того, что он «неудачно упал» на выходе из здания Госдумы. Собеседник телеканала уточнил, что депутата обнаружили без сознания. После его отправили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Врачи диагностировали у шахматиста перелом бедра и закрытую черепно-мозговую травму. По словам бизнесмена Андрея Ковалева, на Карпова напали на выходе из Госдумы.

Ряд СМИ писали, что Карпов находится в крайне тяжелом состоянии. Гроссмейстер еще 5 ноября был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.