Аналог банковской тайны могут ввести для защиты личных данных россиян

Роспотребнадзор предложил ввести аналог банковской тайны для защиты персональных данных россиян. Речь идёт о режиме, который гарантирует, что данные не будут переданы за пределы системы, сообщают «Известия».

Предложение содержится в презентации ведомства, подготовленной для тематического круглого стола.

Потребитель может допустить неограниченное использование своих персональных данных «доверенной средой» — экосистемой с выгодным портфелем услуг и высоким уровнем технологичности, защиты, клиентоцентричности. Необходим аналог банковской тайны для экосистем (режим, гарантирующий, что данные не будут переданы за пределы экосистемы), — сказано в документе.

Роспотребнадзор отмечает, что на сегодня нет эффективного механизма управления для согласия на обработку персональных данных и доступ к ним. Поэтому на данный момент потребители не ощущают, что их данные находятся в безопасности.

Ранее сообщалось, что в России активно внедряются технологии, использующие биометрические данные человека. Основная опасность дачи согласия на обработку биометрических данных заключается в том, что они могут быть использованы, например, для незаконного отслеживания и мониторинга людей.