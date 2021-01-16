«Они люди, а не компьютеры»: американец рассказал, в чём сила россиян

https://static.news.ru/photo/1b6e37f4-58aa-11eb-9097-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американский драматург и журналист Тувия Тененбом в своём материале для журнала National Review поведал о жизни россиян на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) и о том, в чём заключается их главная сила. По его мнению, в Москве, несмотря на вспышку недуга, работают ТЦ, кафе и рестораны.

Нельзя закрывать всемирно известный Большой театр. Да и от хороших русских блюд не откажешься, — рассказывает Тененбом.

Публицист отметил, что на Западе люди боятся умереть «сегодня, завтра или на следующей неделе». Корреспонденту трудно понять, какой подход лучше, однако обычная жизнь в РФ выглядит так, будто никакого COVID-19 нет.

Автор материал приехал в РФ из ФРГ. В Гамбурге он приобрёл маску, похожую на часть палестинского головного убора. В Европе многие носят такие СИЗ в поддержку Ближневосточного региона. При этом в РФ даже не замечают подобного сходства защитных средств.

Россия — это другой мир. Не тот, к которому я привык. РФ — это не Запад. Здесь даже логика иная. В чём она заключается? Я не могу ответить на этот вопрос. Иногда кажется, что нужно быть учёным-ракетостроителем, чтобы понять это, — пишет Тененбом.

Во время путешествия журналист много общался с гражданами РФ. Например, студентка Екатерина, с которой он ехал в одном купе в Санкт-Петербург, заявила, что русские женщины — самые красивые. Американца также удивило, что в Северной столице до сих пор помнят о блокаде Ленинграда. Один из жителей ему сказал, что если предки пережили войну, то нынешнее поколение справится с «любой чумой».

Они люди, а не компьютеры, и в этом их сила, — резюмировал Тененбом.

До приезда в РФ он не ожидал, что ему так понравится Россия и её граждане. По его мнению, русские очень дружелюбные, тёплые и гостеприимные, с прекрасным чувством юмора. Больше всего автору понравилась Москва с её театрами и вкусной едой.

Как ранее сообщал NEWS.ru, исполняющий обязанности главы Пентагона Кристофер Миллер заявил, что относится с профессиональным уважением к Российской Федерации. При этом чиновник подчеркнул, что Соединённые Штаты «должны избавиться от мышления времён холодной войны».

Накануне стало известно, что Военно-морские силы США начнут использовать новую модель поведения при контактах с военными кораблями России и Китая. В докладе Пентагона, подписанном главами Корпуса морской пехоты, ВМС и сил береговой охраны, говорится, что «основанный на правилах мировой порядок снова находится под угрозой, а уровень глобальной безопасности радикально изменился с 2015 года».