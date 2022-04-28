Алтайской газете присудили очередной штраф за призыв к санкциям против РФ Алтайской газете «Листок» присудили очередной штраф за призывы к санкциям против РФ

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Постановление о назначении штрафа ООО «ИД Листок», где издают одноимённую газету, вынес Горно-Алтайский городской суд в Республике Алтай. Издание оштрафовали за призывы к введению санкций в отношении РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Постановлением суда ООО «ИД Листок» признано виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 20.3.4 КоАП РФ («Призывы к введению мер ограничительного характера в отношении РФ, граждан РФ или российских юридических лиц»). ООО назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей, — говорится в сообщении пресс-службы.

Это уже не первый штраф подобного рода, который присуждают издательскому дому. 14 апреля аналогичное наказание было назначено за публикацию о действиях российских вооружённых сил на Украине. Были составлены протоколы в отношении юрлица и директора издания. Юридическому лицу назначен штраф в размере 300 тысяч рублей, директору присудил выплатить 100 тысяч рублей.

Кроме того, уголовное дело по фактам публичного распространения заведомо ложной информации о действиях ВС РФ на Украине расследуется в отношении редактора и учредителя газеты Сергея Михайлова. Он арестован.

С началом спецоперации России на Украине УК РФ был дополнен статьёй 207.3 «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ». Она предусматривает лишение свободы на срок до трёх лет или штраф до 1,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что политику Владимиру Кара-Мурзе грозит от 5 до 10 лет колонии по подозрению в распространении фейков о ВС России. 11 апреля сотрудники правоохранительных органов задержали Кара-Мурзу возле его дома. Ему вменяют в вину выступление в палате представителей в штате Аризона. Следствие считает, что там Кара-Мурза озвучил фейки о действиях ВС России на Украине.