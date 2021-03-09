Адвокат назвал способ добиться увеличения суммы алиментов

https://static.news.ru/photo/c0dd7020-769a-11eb-af98-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Основание для увеличения суммы алиментов — в первую очередь изменение финансового положения человека, с которым проживает ребёнок. В частности, речь идёт о потере работы получателем или же резком снижении его доходов. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила адвокат Екатерина Антонова.

Также суд может принять решение об увеличении суммы алиментов в случае тяжёлой болезни ребёнка или родителя, с которым он проживает. Судья обратит внимание и на смерть близких родственников, которые материально помогали получателю средств одновременно с плательщиком.

Ещё одним основанием для увеличения суммы алиментов, помимо прочего, может служить повышение цен на товары и продукты, увеличение прожиточного минимума в регионе и изменение жилищной ситуации. Обратиться в суд человек может, к примеру, если он потерял жильё или же по той или иной причине был вынужден резко переехать из арендуемой квартиры, поясняет Антонова.

Добиться повышения суммы алиментов получатель также может, если в суде докажет, что выплачиваемая плательщиком денежная сумма не позволяет обеспечить ребёнку привычный уровень жизни, — пояснила Антонова.

Ранее NEWS.ru рассказывал о том, как по закону снизить сумму алиментов. По словам юриста и судебного эксперта Юрия Капштыка, суд может принять соответствующее решение, если у отца появился другой ребёнок (родной или усыновлённый) или же на его иждивении оказались престарелые нетрудоспособные родители. Кроме того, требовать снижения суммы алиментов плательщик может при получении инвалидности первой или второй группы, что влечёт нужду в дополнительных расходах на лечение, уход или содержание.