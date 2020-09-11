Активист объяснил своё обращение в ФСБ по поводу Артемия Лебедева

https://static.news.ru/photo/b1786b14-f489-11ea-8acf-fa163e074e61_660.jpg Артемий Лебедев Фото: АГН Москва/Russian Look/Global Look Press

Председатель совета старейшин черкесской культурной диаспоры в Москве и член исполкома Международной черкесской ассоциации Юрий Агирбов объяснил, почему обратился с заявлением о возбуждении уголовного дела против дизайнера Артемия Лебедева.

По его словам, к нему обратилось много молодых людей, которым стыдно за слова Лебедева. Сам он «не хотел разбирательства», сообщает «360».

Для меня, как председателя совета ветеранов, памятник в Волгограде свят. Мне обидно и больно, как можно? Такие скоропалительные высказывания, в такой форме, матом. Это унизительно, — отметил Агирбов.

Он добавил, что требования к дизайнеру у него самые простые.

Не надо его сажать, пусть просто извинится, — подчеркнул активист.

Следственное управление Федеральной службы безопасности начало проверку высказываний дизайнера Артемия Лебедева про представителей черкесского народа и памятник «Родина-мать зовёт». Претензии связаны с двумя роликами, который Лебедев опубликовал на YouTube 15 июля и 19 августа 2020 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в своём видеоблоге Лебедев назвал монумент «Родина-мать зовёт» «уродским», комментируя просьбу жителей города вернуть памятнику прежнее освещение. В другом видео Лебедев раскритиковал снос памятника «Подвигу русских солдат» в Сочи, который демонтировали по просьбе черкесской общины.