Акция в поддержку врачей и волонтёров «Пожалуйста, дышите» стала бессрочной

https://static.news.ru/photo/bc9658be-b9e5-11ea-8ae9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Организатор акции в поддержку российских медиков и волонтёров «Пожалуйста, дышите» Медиагруппа «Россия сегодня» приняла решение сделать её бессрочной.

Значимость профессии медика не зависит от начала и окончания пандемий, поэтому мы считаем правильным не ограничивать сроки нашей акции «Пожалуйста, дышите!» датами, — подчеркнул генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв.

Онлайн-акция стартовала в конце мая. В её рамках на сайте breathe.ria.ru публикуются истории о врачах, медработниках, сотрудниках больниц и госпиталей, а также волонтёров по всей России, которые работают на передовой борьбы за жизнь и здоровье граждан во время пандемии коронавируса. Акция является знаком безмерной благодарности и желания сохранить память о тех, кто каждый день рискует собой ради спасения других.

На портале представлен коллаж из фотографий врачей, волонтёров, медсестёр, фельдшеров и санитаров, бригад скорой помощи. Наведя курсор на снимки, можно узнать имя героя и узнать его историю.

Желающие могут поделиться своей историей со словами благодарности. Для этого нужно заполнить форму заявки на breathe.ria.ru , приложив фото героя и указав его ФИО, регион проживания, место работы и должность. Краткая история не должна превышать 500 знаков с пробелами. Фотографии могут быть как формальными, так и любительскими, однако качество должно быть не менее 1000×1000 px. Полные правила акции можно узнать на портале. Хештег акции — #пожалуйстадышите.

Из присланных историй организаторы соберут огромную фото- и видеомозаику из нескольких тысяч портретов героев, которые защищают здоровье россиян во время пандемии. Её можно будет увидеть в соцсетях медиагруппы, а на медиафасаде здания МИА «Россия сегодня» на Зубовском бульваре. С начала акции собрано свыше четырёхсот историй со всей страны.

В этом сражении не может быть неизвестных героев. Уверен, народная спонтанность в этом проекте даст всем нужную энергию — и тем, кому благодарны, и тем, кто благодарен, — подчеркнул Дмитрий Киселёв.

Акция организована МИА «Россия сегодня» при поддержке Минздрава РФ и Департамента здравоохранения Москвы, ВОД «Волонтёры-медики», Ассоциации волонтёрских центров, а также АНО «Национальные приоритеты». В качестве генерального партнёра выступила ВГТРК. Мероприятие поддержали информационные и отраслевые партнёры: Благотворительный фонд «Система», телеканал «Москва 24», ИД «Аргументы и факты», коммуникационная группа LBL , а также федеральный новостной портал NEWS.ru.

Ранее председатель совета Ассоциации волонтёрских центров Артем Метелев отмечал , что акция «Пожалуйста, дышите!» должна быть бессрочной, чтобы всегда напоминать о тяжёлом труде медработников и испытываемой к ним благодарности.

По мнению, руководителя Всероссийского общественного движения «Волонтёры-медики» Павла Савчука, акция поспособствует росту уважения общества к работе врачей и признания их большой заслуги в борьбе с COVID-19

Историей о своём лечащем враче поделилась депутат Госдумы Оксана Пушкина, которая в мае заразилась коронавирусом. Несколько дней она лечилась в Центральной клинической больнице. По её словам, пандемия поменяла в её представлении о работе медиков и системе здравоохранения в целом.