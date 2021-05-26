AirFrance отменила рейс в Москву из-за необходимости облетать Белоруссию

https://static.news.ru/photo/92c68524-be3d-11eb-901a-96000091f725_660.jpg Фото: Florian Gaertner/photothek.de vi/Global Look Press

Французская авиакомпания AirFrance отменила рейс из Парижа в Москву, который должен был приземлиться 26 мая в 15:00. Причиной стала необходимость облетать Белоруссию, рассказали журналистам «Новой газеты» в офисе перевозчика.

В компании объяснили , что рейс пришлось отменить, так как после принятия решения об облёте белорусской территории перевозчику потребовалось новое разрешение на заход в воздушное пространство России от местных властей.

Как рассказала пассажирка этого рейса Мишель Синдюкова, капитан самолёта на борту говорил, что не получил разрешение войти в воздушное пространство России. Он называл эту ситуацию очень странной.

24 мая саммит ЕС запретил белорусским авиакомпаниям совершать полёты в Евросоюз. Также европейским авиаперевозчикам не рекомендовано совершать полёты в Минск. Многие авиакомпании последовали этому совету, в том числе AirFrance.

Такие ограничения были введены после инцидента с самолётом авиакомпании Ryanair, который летел по маршруту Афины — Вильнюс и экстренно приземлился в белорусской столице. Лайнер сопровождал белорусский истребитель. Причиной вынужденной посадки стала информация о якобы находящейся бомбе на борту. Информация о бомбе не подтвердилась. На борту находился белорусский оппозиционный блогер Роман Протасевич и его девушка, россиянка София Сапега. Их сняли с рейса и задержали. Позже Сапега была арестована на два месяца. Обвинение девушке ещё не предъявлено.