Ахеджакову заподозрили в работе на украинские спецслужбы Антикоррупционер Бородин: Ахеджакову могли завербовать спецслужбы Украины

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Лия Ахеджакова

Народная артистка России Лия Ахеджакова могла быть завербована украинскими спецслужбами, предположил в разговоре с NEWS.ru председатель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Собеседник не исключил, что актриса является«агентом влияния».

У нас все признаки есть, что здесь есть иностранное влияние, финансирование. Может быть она (Ахеджакова. — NEWS.ru) вообще агент влияния, может она завербована спецслужбами Украины. Соответственно, мы просим (Генпрокуратуру РФ. — NEWS.ru) ее проверить по всем фронтам. <...> Может, Ахеджакова получает западные деньги. Мы просим проверить. Все ее высказывания противоречат ее деятельности, она же народная артистка России, а не Украины, — подчеркнул Бородин.

Антикоррупционер отметил, что публичные заявления Ахеджаковой подпадают под действие ст. 275 УК РФ «Государственная измена». По его словам, действия актрисы также соотносятся с ст. 280 «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» и ст. 282 «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Собеседник также призвал лишить Ахеджакову всех наград и почетных званий и привлечь к уголовной ответственности. Он выразил надежду, что после соответствующих проверок Генпрокуратура РФ даст профильным ведомствам необходимые поручения.

Сама же Ахеджакова ранее заявила NEWS.ru, что знает об обращении с просьбой возбудить в отношении нее три уголовных дела, в том числе по статье о государственной измене. Актриса отметила, что ее адвокат «попросил не раздувать» эту тему.

В обращении Бородина говорится, что Ахеджакова после увольнения из театра «Современник», где она проработала большую часть своей жизни, часто дает интервью телеканалам Украины. Кроме того, согласно тексту письма, актриса сообщала, что поддерживала украинскую армию финансово и призывала других поступать так же.

В феврале актриса сообщала, что ее лишили последней роли в спектакле «Игра в джин» из-за распоряжения департамента культуры Москвы. Как рассказала артистка, директор «Современника» предупредил, что ее больше не будет в репертуаре по требованию «каких-то разгневанных людей, которые пишут письма».