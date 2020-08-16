«Аэрофлот» сообщил о переговорах по возобновлению рейсов в Китай и Вьетнам

https://static.news.ru/photo/6d76a612-e07d-11ea-8ccd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральный директор компании «Аэрофлот» Виталий Савельев рассказал о переговорах по возобновлению авиарейсов из России в Китай и Вьетнам.

Мы работаем с Китаем, китайское направление, Вьетнам. Мы должны восстановиться. Ну что мы летаем в 4 страны? Это ни о чем, — цитирует его ТАСС.

Также он добавил, что предварительно две европейские страны дали согласие на возобновление перелётов. Однако вскоре они отказали из-за общей политики Евросоюза.

Россия приостановила международное авиасообщение с конца марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса. Исключение было сделано для вывозных рейсов, возвращавших граждан на родину. С 8 июня вылететь за границу можно к близким родственникам, нуждающимся в уходе, а также на лечение, учёбу или работу. Это правило действует и для иностранцев, прилетающих в Россию.

На данный момент авиасообщение открыто лишь с четырьмя странами. В частности, речь идёт о Великобритании, Танзании, Турции и Швейцарии.

Как писал NEWS.ru, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, который курирует в правительстве вопросы туризма, заявил, что власти не намерены рисковать здоровьем граждан при восстановлении перелётов.