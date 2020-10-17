Адвокат рассказал об опасностях телефонной книги смартфона

https://static.news.ru/photo/a0df0836-11b1-11eb-bdf0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

При пользовании мобильным телефоном необходимо соблюдать ряд простых правил, например, осторожно записывать данные контактов, не обозначая их как «мама» и «папа», а также не указывать других персональных данных.

Как пояснил заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов, память мобильного телефона — это место высокой концентрации персональных данных. Именно поэтому важно не указывать в телефонной книге полные данные близких людей или знакомых. В случае утери или кражи смартфона это может обернуться неприятными последствиями, сообщает РИА Новости.

Не стоит записывать в контактах «мама» или «папа» с указанием полных имени и отчества, не стоит вносить в телефонную книгу адреса с номерами домов, подъездов, кодов домофонов и этажей, сказал адвокат.

Всё перечисленное послужит подспорьем злоумышленникам, если вдруг ваш телефон окажется в их руках, — предупредил Миронов.

При этом сам хозяин телефона уже не сможет предупредить своих близких, так как смартфон украден. Зато злоумышленники могут попытаться позвонить близким и выманить у них деньги.

Как сообщал NEWS.ru, ранее эксперты рассказали и о других важных правилах пользования телефонами, а также раскрыли некоторые секреты. Например, как заблокировать звонки от мошенников.