Адвокат рассказал, кто окажется «под прицелом» налоговой после Блиновской Адвокат Жорин: у ФНС может быть список блогеров для проверки неуплаты налогов

Фото: Личный архив Сергея Жорина

Сергей Жорин

Федеральная налоговая служба России уже могла составить списки блогеров, которых начнут проверять вслед за Лерчек (Валерия Чекалина) и Еленой Блиновской, рассказал NEWS.ru адвокат Сергей Жорин. Он предположил, что в них могли попасть знаменитости и бизнес-коучи первой величины. По словам Жорина, власти хотят «обезжирить» блогеров, взыскав средства в доход государства, а также показать, что уклоняться от уплаты налогов нельзя.

Я предполагаю, что составлены целые списки, по которым органы теперь работают. Вероятнее всего, что в этих списках есть блогеры и бизнес-коучи первой величины. Задача властей не только показать населению, что так делать нельзя, но и «обезжирить». То есть взыскать как можно больше средств обратить их в доход государства, — заявил адвокат.

Жорин отметил, что различные налоговые схемы «стары как мир». Однако до определенного момента блогеры избегали проверок ФНС, что дало им ложную уверенность в законности таких махинаций. По мнению адвоката, сегодня многие из них попали в капкан, поскольку уже не могут исправить прошлые ошибки.

Ранее СМИ сообщали, что бизнес Лерчек потерпел существенные убытки на фоне уголовного дела. Так, за год прибыль от продажи ее косметики Letique достигла отрицательных значений, составив минус 176 млн рублей.