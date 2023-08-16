Адвокат рассказал, какое наказание грозит избившему девушку на Камчатке Адвокат Исаев: избившему барменшу на Камчатке может грозить до 10 лет тюрьмы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Посетителю кафе на Камчатке, избившему ногами барменшу, может грозить до 10 лет тюрьмы, если избиение квалифицируют по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, рассказал NEWS.ru адвокат Леонид Исаев. По его словам, окончательно определить степень вреда здоровью потерпевшей можно по результатам судебно-медицинской экспертизы.

Окончательную степень вреда здоровья потерпевшей сможет определить судебно-медицинская экспертиза, но исходя из характера ударов, показанных на видео, с огромной долей вероятности избиение будет квалифицировано по п. «д» ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений), наказание по которой составляет до 10 лет лишения свободы, — пояснил адвокат.

Исаев напомнил, что до 2011 года по данной части статьи был предусмотрен нижний предел наказания в виде трех лет лишения свободы, но, поскольку от такой практики отказались, избившего женщину в кафе теоретически могут посадить и на год, если не на шесть месяцев.

Покушением на убийство вряд ли признают. В распоряжении преступника были ножи, он даже держал их в руках, но не воспользовался ими. Останется инвалидом — тот же тяжкий вред здоровью, — отметил юрист.

Он уточнил, что барменша при этом может потребовать компенсаций за причиненный вред в рамках гражданского иска, но истребовать их с виновника может и не получиться «с учетом личности и образа жизни преступника».

Ранее сообщалось, что сотрудницу кафе в поселке Сокоч избил мужчина, который раньше работал там поваром. Когда тот явился на бывшее место работы в нетрезвом виде, барменша сделала ему замечание, на что в ответ тот принялся ее оскорблять, называя террористкой, после чего ударил по лицу и повалил на пол, начав пинать по голове. Женщина получила серьезные травмы.