На Камчатке мужчина обозвал коллегу террористкой и избил ногами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщил, что на Камчатке мужчина избил ногами барменшу в кафе. По информации канала, он работал в том же заведении поваром и в день инцидента явился туда в нетрезвом виде. На данный момент подозреваемый находится в розыске, а пострадавшая доставлена в больницу.

Mash отмечает, что инцидент произошел в поселке Сокоч. Нападение началось из-за того, что сотрудница кафе сделала замечание повару, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Тот сначала назвал ее террористкой, а потом ударил по лицу, повалил на пол и начал пинать по голове. На помощь девушке пришли двое сотрудников кафе, но они не смогли остановить злоумышленника. Пострадавшая выжила, но получила серьезные травмы.

Ранее стало известно, что в Каменске-Уральском двое мужчин попытались утопить 18-летнюю девушку в фонтане из-за голубых волос и внешней схожести с еврейкой. Инцидент произошел в парке около дома пострадавшей. Мать девушки рассказала, что нападавшие «на весь двор кричали, что они с СВО приехали». Один мужчина потащил девушку в фонтан и начал топить, удерживая под водой, а второй кидал в нее предметы. После инцидента пострадавшая сняла побои и обратилась в полицию. Позднее правоохранители задержали подозреваемых в нападении.