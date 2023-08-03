Двое мужчин топили девушку в фонтане из-за голубых волос В Каменске-Уральском двое мужчин попытались утопить девушку в фонтане из-за голубых волос

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Каменске-Уральском двое мужчин попытались утопить 18-летнюю девушку в фонтане из-за голубых волос и внешней схожести с еврейкой, сообщает Telegarm-канал «Подъем». По информации канала, инцидент произошел в парке около дома пострадавшей. Как отмечает канал, мать девушки рассказала, что нападавшие «на весь двор кричали, что они с СВО приехали».

«Подъем» пишет, что один мужчина потащил девушку в фонтан и начал топить, удерживая под водой, а второй кидал в нее предметы.

После инцидента пострадавшая сняла побои и обратилась в полицию.

Ранее в Нижнем Новгороде полиция задержала подозреваемых в нападении на 18-летнего молодого человека, которого избили из-за «неправильного» цвета волос. В числе задержанных оказался гражданин одной из стран СНГ.

До этого полиция Электростали задержала подозреваемых в избиении другого молодого человека. Конфликт произошел также из-за цвета его волос. Задержанные сняли с юноши скальп. Силовики нагрянули в квартиру к одному из злоумышленников. Второго злоумышленника задержали на территории Калужской области в городе Обнинске. Он пытался скрыться от полиции.