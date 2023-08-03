Задержаны подозреваемые в нападении на парня с «неправильным» цветом волос Полиция Нижнего Новгорода задержала подозреваемых в нападении на подростка

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Полиция задержала подозреваемых в нападении на подростка в Нижнем Новгороде, которого избили за «неправильный» цвет волос, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. По его данным, в числе задержанных оказался гражданин одной из стран СНГ. В настоящее время следователи разыскивают других участников драки. Правоохранительные органы продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска <...> были установлены трое молодых людей, причинивших телесные повреждения заявителям. Ими оказались двое жителей Нижнего Новгорода в возрасте 16 лет и 19-летний уроженец одной из республик ближнего зарубежья, — заявили в пресс-службе МВД.

Инцидент произошел 1 августа на Большой Покровской улице в центре города. К 18-летнему парню подошла группа молодых людей, недовольных цветом его волос. Они начали избивать его, называя «крашенным». Друзья пострадавшего попытались помочь ему, однако на них также напали. После избиения они обратились в больницу.

Как сообщалось ранее, полиция Электростали задержала подозреваемых в избиении молодого парня. Конфликт произошел из-за цвета его волос. Отмечается, что задержанные не только избили юношу, но и сняли с него скальп.