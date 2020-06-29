Адвокат потерпевших по делу Натарова обжалует его домашний арест

https://static.news.ru/photo/dc2a2d0a-ba2a-11ea-b5aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Защита потерпевших по делу экс-чиновника Россельхознадзора Дмитрия Натарова, подозреваемого в развращении девочки, намерена обжаловать решение Пресненского суда Москвы о домашнем аресте. Об этом сообщил адвокат Шота Горгадзе.

Человек обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, в получении взятки, плюс преступление в отношении несовершеннолетней <...>, и при этом его отправляют под домашний арест. Для меня это нонсенс, — сообщил он в интервью РИА Новости.

Следствие, по его словам, настаивало на заключении бывшего чиновника в СИЗО, но суд ограничился более мягкой мерой пресечения.

Натарову вменяется связь с девочкой-подростком. По словам её адвоката, экс-чиновник был другом семьи школьницы. Несколько лет назад, когда девочке было 13 лет, он начал посылать ей «непристойные сообщения». Когда девочке исполнилось 15, Натаров пригласил её в кино и арендовал приватный зал.

Что касается обвинения в коррупции, то, по версии следствия, Натаров получил за период работы с 2008 года незаконные вознаграждения на общую сумму свыше 6 млн рублей. Сам чиновник отрицает свою вину как в педофилии, так и в получении взяток.

Как писал NEWS.ru, Натаров в апреле был уволен из Россельхознадзора. В ведомстве пояснили, что он оставил должность по собственному желанию. По словам Натарова, он таким образом решил не портить репутацию службы и исключить любые возможные обвинения в воздействии на объективность расследования в связи с занимаемым положением.



