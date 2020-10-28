Адвокат: футболист Тарасов с треском провалил в суде дело об алиментах

https://static.news.ru/photo/7683a732-1962-11eb-aa8a-fa163e074e61_660.jpg Фото: tarasov23/Instagram.com

Юрист Сергей Жорин рассказал, что футболист Дмитрий Тарасов на самом деле с треском провалил судебное дело об алиментах бывшей жене, несмотря на все заявления адвоката Кати Гордон об обратном.

Жорин пояснил, что итоги суда по алиментам для старшей дочери Тарасова преподносятся его адвокатом Катей Гордон как большой успех, хотя на самом деле футболисту придётся серьёзно раскошелиться, сообщает StarHit.

Юрист рассказал, что Тарасов всё время добивался снижения суммы алиментов, однако из-за личного непонимания и недостаточной разъяснительной работы со стороны Гордон сам не принёс в суд документы о том, что у него на иждивении и так находятся две нследницы.

В первой инстанции Тарасов с треском проиграл. Суд присудил 1/4 всех доходов и 104 тысячи рублей. В первую инстанцию Тарасов не принес необходимых документов, которые бы доказывали, что на его иждивении есть еще дети, — сказал юрист.

Он добавил, что тем самым футболист «очень нам помог», хотя «похоже, до сих пор этого не понял». Апелляция, действительно, скорректировала приговор Тарасову с учётом ещё двоих детей футболиста, однако алименты ему всё равно придётся платить очень большие.

По словам Жорина, Тарасов не хотел тратить на алименты больше 50 тысяч рублей, но уд постановил, что футболист будет выплачивать 1/6 всех доходов, плюс еще 46 тысяч рублей. При нынешней зарплате в «Рубине» в 500 тысяч рублей Тарасов будет платить 83 тысячи рублей и 46 тысяч фиксированной суммы. При этом решение суда касалось вообще всех доходов футболиста, а не только его зарплаты.

За три квартала 2019 года он заработал более 60 млн рублей. Поэтому, если Тарасов совсем не обнищал, цифра получится приличная, — заверил Жорин.

Как сообщал NEWS.ru, в августе 2020 года жена Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко подала на футболиста в суд с требованием алиментов на двух детей и выиграла его