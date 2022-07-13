Адвокат экс-министра Абызова вышел на свободу по УДО

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Адвокат экс-министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова Александр Вершинин после избрания меры пресечения по делу о покушении на мошенничество у Пресненского суда

Адвокат Александр Вершинин, защищавший экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова и бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, вышел на свободу, сообщает Telegram-канал 112. Несколько дней назад суд удовлетворил его освобождение по УДО.

В прошлом году его отправили на два с половиной года в колонию общего режима за мошенничество, — говорится в сообщении.

Вершинину предъявили обвинение в том, что он обещал избавить от уголовного преследования криминального авторитета Василия Христофорова по прозвищу Вася Воскрес за взятку в $300 тыс. Адвокат был задержан с поличным при получении взятки, признал вину в покушении на мошенничество в особо крупном размере и написал явку с повинной.