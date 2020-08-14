Адвокат Ефремова допустил перенос заседания суда по его делу

https://static.news.ru/photo/62d430a2-de17-11ea-9067-fa163e074e61_660.jpg Эльман Пашаев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Судебное заседание по делу актёра Михаила Ефремова, назначенное на 18 августа, может быть перенесено из-за состояния его здоровья. Об этом заявил адвокат артиста Эльман Пашаев.

Вы знаете, эта болезнь серьёзная. Если его состояние не позволит, конечно, его не будет, — сказал юрист в эфире Первого канала.

Пашаев добавил, что в отсутствие актёра заседание суда проводиться не может.

ДТП с участием Ефремова произошло в центре Москвы 8 июня 2020 года. Управляя Jeep Grand Cherokee, он выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель транспортного средства Сергей Захаров позже скончался в больнице. В момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного опьянения, установила экспертиза. Также в его крови нашли следы употребления наркотиков.

11 августа по дороге в Пресненский суд, где слушается дело о ДТП, Ефремову стало плохо. Он был госпитализирован в Боткинскую больницу. Там артисту был поставлен диагноз «инсульт». По словам Пашаева, в настоящее время состояние Ефремова оценивается медиками как средней тяжести.

Ранее NEWS.ru писал, что причиной госпитализации Ефремова стал стеноз сосудов, который мог развиться из-за злоупотребления актёра алкоголем. Пашаев утверждает, что его подзащитный не страдает от алкоголизма.