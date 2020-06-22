Администрация «Зарядья» не знает, когда откроется парк

https://static.news.ru/photo/ae56155e-b4aa-11ea-898e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дата открытия парка «Зарядье» в Москве пока не определена. Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что если эпидситуация будет нормальная, то, скорее всего, 23 июня власти примут решение возобновить доступ граждан на территорию.

Информации о дате открытия парка пока нет, — рассказали РИА Новости в пресс-службе парка.

Парк «Зарядье» расположен на территории площадью в 13 га между Китайгородским проездом, улицей Варваркой и Москворецкой набережной. Его создали в 2014–2017 годы на месте снесённой гостиницы «Россия». Журнал Time включил «Зарядье» в список лучших мест в мире в 2018 году. В марте 2019 года парк получил главный приз жюри международной премии MIPIM Awards в Каннах.

Территории московских парков, за исключением «Зарядья», открыли после двухмесячного карантина 1 июня. Через несколько дней гражданам разрешили свободно перемещаться по городу. А с 16 июня в столице открылись летние веранды ресторанов и кафе, писал NEWS.ru. Это стало очередным этапом смягчения ограничений, введённых в столице с 28 марта.

22 июня мэр Москвы Сергей Собянин рассказало новом этапе снятия введённых из-за коронавируса ограничений. С 23 июня на территории города откроются рестораны и фитнес-клубы.