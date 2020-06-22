Администрация «Зарядья» не знает, когда откроется парк

Дата открытия парка «Зарядье» в Москве пока не определена. Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что если эпидситуация будет нормальная, то, скорее всего, 23 июня власти примут решение возобновить доступ граждан на территорию.
Информации о дате открытия парка пока нет, — рассказали РИА Новости в пресс-службе парка.
Парк «Зарядье» расположен на территории площадью в 13 га между Китайгородским проездом, улицей Варваркой и Москворецкой набережной. Его создали в 2014–2017 годы на месте снесённой гостиницы «Россия». Журнал Time включил «Зарядье» в список лучших мест в мире в 2018 году. В марте 2019 года парк получил главный приз жюри международной премии MIPIM Awards в Каннах.
Территории московских парков, за исключением «Зарядья», открыли после двухмесячного карантина 1 июня. Через несколько дней гражданам разрешили свободно перемещаться по городу. А с 16 июня в столице
22 июня мэр Москвы Сергей Собянин рассказало новом этапе снятия введённых из-за коронавируса ограничений. С 23 июня на территории города откроются рестораны и фитнес-клубы.
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