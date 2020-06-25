70 аптечным организациям разрешили дистанционную продажу лекарств

https://static.news.ru/photo/6404ec5a-b6f3-11ea-947b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Разрешение на осуществление дистанционной торговли лекарственными препаратами получили 70 аптечных организаций.

Об этом сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова на мероприятии, организованном фондом «Контент» при поддержке фонда «Росконгресс». По её словам, всего было подано 156 заявлений на получение такого разрешения. 74 из них были отвергнуты. Получившие разрешение организации смогут продавать дистанционно только те лекарства, которые отпускаются без рецепта, передаёт ТАСС.

По большому счёту все субъекты на территории РФ готовы, заявляются на дистанционную торговлю. На сегодняшний день 70 аптечных организаций получили разрешение, — сказала Самойлова.

Основными требованиями для получения разрешения является наличие лицензии, не менее десяти пунктов отпуска препаратов и сайта, на котором должны быть указаны лекарства, особенности торговли и некоторые другие критерии. По словам Самойловой, заявки отвергались в основном из-за несоответствия сайта требованиям, направленным на борьбу с «серым рынком».

Пациент, который желает приобрести препарат, должен чётко, зайдя на сайт, увидеть наличие разрешения у этой аптечной организации, которое выдано Росздравнадзором. Если на сайте оно присутствует, то это уже доказательство того, что данная аптечная организация имеет разрешение, — рассказала она.

Ранее NEWS.ru писал о том, что розничные интернет-магазины следует допустить к продаже медикаментов, говорится в обращении Торгово-промышленной палаты (ТПП) к министру здравоохранения Михаилу Мурашко. Также идею поддержала Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ).