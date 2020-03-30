Экспертно-аналитический центр Федерального проекта «Трезвая Россия» зафиксировал рост продаж алкоголя на 47% в сравнении с мартом 2019 года.
Аналитики провели опрос более чем шести тысяч граждан старше 18 лет из 60 регионов страны, в ходе которого было установлено, что россияне почти вдвое увеличили покупку алкоголя.
Основной причиной массовой закупки спиртного граждане называют введение карантина (90% опрошенных).
Среди россиян существует заблуждение, что алкоголь поможет в дезинфекции от коронавирусной инфекции, отметили представители «Трезвой России». Так, 69% опрошенных считают, что внутренне потребление алкоголя способствует снижению риска заболеваний. Лишь 5% граждан планируют использовать алкоголь в качестве антисептика.
Наибольшим спросом среди алкогольной продукции пользуется водка (65%), вино (53%). Опрошенные также увеличили покупку пивной продукции (40%).
При мониторинге было выявлено проведение различных скидочных акций в крупных сетях. Винные магазины информируют граждан о необходимости «внепланового отпуска с вином, начале большого винного сейла и угощениях вином во время карантина». Экспертно-аналитическими центром ФП «Трезвая Россия» отмечается, что алкомаркеты также активизировались, под видом продуктовых магазинов продолжают осуществлять свою деятельность.
К сожалению, мы видим, что из-за нехватки объективной информации граждане начали массово скупать алкогольную продукцию. Хотел бы отметить, что уже установлено: алкоголь никак не помогает в профилактике коронавирусной инфекции, а, наоборот, разрушает иммунитет. Безответственно, когда крупные алкогольные компании пользуются возникшей паникой на рынке, стимулируют к покупке той или иной алкогольной продукции. Узнав о проводимом мониторинге, граждане, работающие в алкогольных компаниях, пишут обращения с просьбой разобраться с нарушением карантинного режима, — отметил руководитель Федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.
Ранее NEWS.ru писал, что простой каждого торгового центра, временно остановившего работу из-за пандемии коронавируса, обойдётся владельцам в 50–100 млн рублей ежедневно.
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