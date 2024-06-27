5 рецептов салатов с редиской: сытные, простые, низкокалорийные

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Салаты с редиской

Начало лета — период созревания редиса. А значит, пришло время для вкусных овощных салатов. Приводим подборку 5 лучших рецептов салатов с редиской. Среди них есть как более сложные и сытные блюда, так и легкие диетические закуски.

Низкокалорийный салат из редиски и огурцов для похудения

Начнем с простой в приготовлении закуски, которая идеально подойдет для диеты. Вам понадобятся:

огурец — 1 шт.;

редиска — 200 г;

красный лук — ½ шт. (по желанию);

зелень — 1 пучок;

приправы — по желанию.

Для заправки можно использовать смесь из 1 ст. л. лимонного сока и 1 ст. л. оливкового масла. Подойдут также 2 ст. л. сметаны или йогурта без наполнителей. В зависимости от заправки калорийность блюда будет меняться.

Нарежьте огурец и редиску полукольцами. Если используете красный лук, его также нарубите тонкими полукольцами. Соедините ингредиенты в большой миске. Нашинкуйте зелень и посыпьте салат. Посолите, поперчите. Заправьте по желанию. Дайте салату настояться, подавайте охлажденным.

калорийность — 50 ккал (без заправки) на 100 г;

время приготовления — 5 минут.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Салат с редиской и огурцом

Теплый салат с редиской, курицей и стручковой фасолью

Теплый салат — это одновременно низкокалорийное и сытное блюдо. Для салата с редиской вам понадобятся:

куриная грудка— 2 шт.;

стручковая фасоль — 200 г;

редиска — 200 г;

лук — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

оливковое масло — 3 ст. л.;

соевый соус — 2 ст. л.;

сок ½ лимона;

приправы по вкусу.

Нарежьте курицу на небольшие кусочки и обжарьте на масле до золотистости. Всыпьте измельченные лук и чеснок и жарьте, пока они не станут прозрачными. Срежьте кончики стручков фасоли, всыпьте к курице и готовьте до мягкости. Добавьте тонкие кружочки редиски и жарьте еще 2-3 минуты. Для заправки смешайте соевый соус, лимонный сок и специи. Перемешайте ингредиенты, грейте еще 1-2 минуты.

калорийность — 150 ккал на 100 г;

время приготовления — 15 минут.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Салат с редиской и куриной грудкой

Овощной салат из редиски и вареного картофеля

Это еще один простой рецепт летнего овощного салата. В его состав входят:

картофель — 6 шт.;

редис — 200 г;

зелень — пучок;

оливковое масло — 1-2 ст. л. для заправки;

зелень и приправы по вкусу.

Вымойте, почистите и отварите картофель. Нарежьте его кубиками. С редиса снимите кожуру, нарежьте кружочками или полукольцами. Соедините в глубокой миске. Добавьте оливковое масло, посолите и поперчите, посыпьте измельченной свежей зеленью, перемешайте. Подавайте салат охлажденным.

калорийность — 100 ккал на 100 г;

время приготовления — 30 минут.

Белковый салат из редиски, яиц и огурцов

Благодаря яйцам в составе этот салат станет хорошим источником не только клетчатки, но и белка. Возьмите:

редис — 200 г;

огурцы — 1 шт.;

яйца — 2 шт.;

зелень — пучок;

приправы — по вкусу;

сметану — 2-3 ст. л. для заправки (можно заменить йогуртом или оливковым маслом).

Отварите, очистите и нарежьте соломкой яйца. Редис и огурец измельчите четвертинками. Зелень нашинкуйте. Всыпьте овощи и зелень к яйцам. Посолите по вкусу, заправьте и перемешайте. Перед подачей охладите в холодильнике.

калорийность — 88 ккал;

время приготовления — 15 минут.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Салат из редиски и кальмара

Салат из редиски и консервированного кальмара

Напоследок делимся рецептом салата-деликатеса для любителей морепродуктов. В его состав входят:

редиска — 200 г;

консервированный кальмар — 320 г;

мята — 20 г;

лимон — 1 шт.;

апельсин — 1 шт.;

хлопья чили — щепотка;

соль и перец — по вкусу.

Выложите кальмара в дуршлаг, дайте обсохнуть, при необходимости удалите остатки хитина, нарежьте соломкой. Выжмите в пиалу сок апельсина и лимона, смешайте, можно добавить немного цедры. Редис нарежьте тонкими кольцами, залейте соком и соедините с кальмаром. Листочки мяты мелко нарежьте и добавьте в салат. Посыпьте перцем, солью и чили. Перемешайте и оставьте в холодильнике на 30 минут, чтобы салат настоялся.

калорийность — 121 ккал на 100 г;

время приготовления — 40 минут.

Это был топ–5 салатов с редиской. Освежающая овощная закуска станет источником витаминов и порадует насыщенным вкусом.

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