Фан-сообщество актрисы Елены Яковлевой разместило на своей странице в Instagram фотографию звезды. На снимке она представлена без макияжа.
Поклонники Яковлевой негативно отреагировали на такой образ актрисы. Они также отметили, что отсутствие причёски и макияжа очень состарило звезду телесериала. Некоторые даже сравнили актрису с Бабой-ягой. Были и те, кто по достоинству оценил смелость и натуральный образ Яковлевой,
Красавица, естественная и натуральная. Елена, вы супер. Всех земных благ вам, — написала одна из подписчиц.
Ранее NEWS.ru писал, что актрису Дженнифер Энистон раскритиковали за «отфотошопленные» снимки. Её начали упрекать в Сети за слишком отретушированные фото.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен