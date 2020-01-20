https://static.news.ru/photo/c3844de4-3bbd-11ea-8468-fa163e074e61_660.jpg Елена Яковлева Фото: elenayakovleva_fan/instagram.com

Фан-сообщество актрисы Елены Яковлевой разместило на своей странице в Instagram фотографию звезды. На снимке она представлена без макияжа.

Поклонники Яковлевой негативно отреагировали на такой образ актрисы. Они также отметили, что отсутствие причёски и макияжа очень состарило звезду телесериала. Некоторые даже сравнили актрису с Бабой-ягой. Были и те, кто по достоинству оценил смелость и натуральный образ Яковлевой, пишут «Невские новости».

Красавица, естественная и натуральная. Елена, вы супер. Всех земных благ вам, — написала одна из подписчиц.

Ранее NEWS.ru писал, что актрису Дженнифер Энистон раскритиковали за «отфотошопленные» снимки. Её начали упрекать в Сети за слишком отретушированные фото.