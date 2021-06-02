Звезда «Дома-2» раскритиковала экс-жениха Бузовой как ведущего телестройки

https://static.news.ru/photo/013c52c6-c3da-11eb-b272-96000091f725_660.jpg Давид Манукян и Ольга Бузова Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Звезда телешоу «Дом-2. Новая любовь» Алёна Рапунцель раскритиковала Давида Манукяна как ведущего главной телестройки страны. Рейтинговая участница считает, что бывшему кавалеру Бузовой самое место в TikTok-доме, а не на проекте о любви.

Своим мнением Алёна поделилась в Instagram и ясно дала понять, что в роли ведущего Дава никак эффектно себя не проявил.

Дава как Дава! Опыта, конечно, не хватает в плане ведения телепроекта «Дом-2», в плане ведущих. Поэтому, мне кажется, в TikTok​-доме было ему получше, — написала участница телепроекта.

Накануне «мальдивский муж» Бузовой провёл первое лобное место вместе с Ксенией Бородиной и признался, что очень волнуется. Однако он с первых минут постарался вникнуть в амурные проблемы участников и кое-где даже довольно бесцеремонно, за что получил замечание от Бородиной. Мало того, рэпер кокетливо намекнул, что и сам он личность свободная и вполне мог бы найти на шоу «свою половинку».

Однако большинство участников реалити согласились, что Манукян мог бы заменить Бузову как ведущий.

Как сообщалось ранее, российский блогер Давид Манукян, известный как Дава, недавно стал ведущим реалити-шоу «Дом-2», откуда в начале 2021-го ушла экс-возлюбленная молодого человека — Ольга Бузова. По словам звезды, его не интересует, как она отреагирует на приглашение в проект бывшего кавалера.