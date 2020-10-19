Звезда «Дома-2» раскритиковал Рудковскую за дорогую коляску для ребёнка

Тратить деньги на дорогие коляски для ребёнка нет никакого смысла, заявил звезда «Дома-2» Иосиф Оганесян. Так он ответил на новость, что продюсер Яна Рудковская купила средство для детского передвижения за полмиллиона рублей.
На детях экономить нельзя, но покупать коляску за 500 тысяч рублей, которая через какое-то время уйдет в утиль, ни к чему. У нас есть одна дорогая коляска, а другую я купил за 30 тысяч, зимнюю. Она местами неудобная, но вполне нормальная. Тратить деньги на коляску не вижу смысла, я лучше эти 500 тысяч вложу в его образование. Но каждый живет по своим меркам: кто много зарабатывает — тот много тратит, — сказал Оганесян порталу Teleprogramma.pro.
Ранее NEWS.ru писал, что Рудковскую обвинили в очередной «показухе» за дорогущую сумку от Dior.