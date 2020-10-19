Звезда «Дома-2» раскритиковал Рудковскую за дорогую коляску для ребёнка

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Певица Наташа Королёва предупредила звёздные семьи о том, что авторы телевизионных шоу могут втянуть их в скандалы с изменами.

Знаменитость опубликовала в Instagram ролик, в котором показала много известных пар: Владимира Преснякова и Наталью Подольскую, Олега и Марину Газмановых, Павла Волю и Ляйсан Утяшеву. Кто следующий? Чья семья будет...