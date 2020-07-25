Зверев во время отдыха пожаловался на назойливых поклонниц

https://static.news.ru/photo/3d2e1e3e-ce82-11ea-ab92-fa163e074e61_660.jpg Сергей Зверев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Известный стилист и телеведущий Сергей Зверев приехал на свою родину, в Бурятию, и отправился на отдых в курортный посёлок Аршан у подножия Саян. Спокойно отдохнуть стилисту мешают поклонницы, которые пытаются сфотографироваться рядом с кумиром или лезут к нему в номер.

Хотели посидеть на берегу горной речки. Вроде никого не было. Я пирамидки из камней построил, сел. Тут две девчонки появились. Увидели меня, узнали. Мигом платья сбросили, давай в купальниках селфи на моём фоне делать. И тут с другой стороны появляются ещё две. Глядя на тощих, эти тоже раздеваются. И за телефоны! Ну куда вы со своим 4 XL на моём фоне селфи делаете? — заявил Зверев во время прямого эфира в Instagram.

Стилист подчеркнул, что не против внимания поклонниц, но неожиданные селфи с ним омрачают отдых.

Дайте секс-символу эпохи отдохнуть! — возмутился Зверев.

Поклонницы караулят его вечером, когда стилист выходит из номера, специально одевшись попроще. Также Зверева донимают, когда он возвращается в номер после оздоровительных процедур. Из-за повышенного внимания стилист вынужден ограничивать своё перемещение по Аршану. Ему удалось только погулять в лесу.

Я разместился в люксе. Завтрак, обед и ужин — в номере. И всё это потому, что после процедур невозможно отбиться от поклонников, они везде, — пожаловался звёздный стилист.

Через некоторое время под окнами гостиницы собрались поклонницы, которые призывали Зверева выйти на балкон. Но король гламура проигнорировал призывы своих фанаток.

Как сообщает KP.RU, Зверев признался, что не любит кафе и рестораны. Также он равнодушен к странным сочетаниям вкусов, стилисту не нравятся сладкие огурцы и солёная карамель. Зверев предпочитает простые блюда, домашнюю еду, свежее молоко и настоящую сметану.

Всем, кто отправится в Аршан, Зверев посоветовал подняться на пик Любви, только делать это нужно без пары, а то потом может случиться развод, отметил стилист.

NEWS.ru писал, что в январе 2020 года Зверев смог спокойно купить себе тапочки на рынке в посёлке Аршан, поскольку продавщица не узнала его. Покупатель показался ей знакомым, и только вечером она поняла, что домашнюю обувь купил Зверев.