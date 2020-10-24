Зрители требуют выгнать Топалова из шоу «Ледниковый период»

https://static.news.ru/photo/4b383a2e-1733-11eb-84b9-fa163e074e61_660.jpg Влад Топалов Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Влад Топалов может покинуть проект «Ледниковый период», если руководство телеканала пойдёт навстречу зрителям. Публика возмущена поведением певца по отношению к его партнёрше Елене Ильиных.

Скандалы набирают обороты в Интернете, пользователи не одобряют выбранный артистом стиль отношений с фигуристкой. В частности, люди негодуют, видя, как Топалов чувственно касается партнёрши, целует её, — и это при живой жене.

Регина Тодоренко тоже участвует в шоу, но её отношения с партнёром по танцам Романом Костомаровым выглядят очень прилично. Они не нарушают личных границ и прекрасно откатывают программу.

Часть поклонников Регины Тодоренко считает, что Топалову не хватает техники и он пытается скрыть это таким вызывающим поведением. Другие уверены, что певец закрутил или вот-вот закрутит роман с фигуристкой. Пользователи буквально наводнили Instagram артиста требованиями прекратить «поцелуйчики» и «обнимашки» с партнёршей или просто уйти с проекта.

Ранее NEWS.ru сообщал, что поклонники Влада Топалова объявили певцу настоящий бойкот из-за его поведения на шоу «Ледниковый период». В частности, люди возмущены тем, что артист ведёт себя неподобающе по отношению к партнёрше Елене Ильиных.