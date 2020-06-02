Журова призналась, что пожалела об откровенной фотосессии

https://static.news.ru/photo/0572565c-a580-11ea-8c0b-fa163e074e61_660.jpg Светлана Журова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова призналась, что до сих пор жалеет об участии в откровенной фотосессии. Позже будущего парламентария сильно критиковали за пикантные снимки.

По словам политика, её муж на тот момент — Артём Черненко — с трудом дал добро на сотрудничество жены со спортивным журналом.

Муж мне говорил, что я буду об этом жалеть и что ничего хорошего из этого не получится. И надо признать, что он был прав. Меня до сих пор упрекают, что депутат разделся, — рассказала Журова в эфире телеканала «Россия 1».

Она добавила, что фотосессия стала для неё большой ошибкой, но ничего исправить уже нельзя.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певица Анна Седокова пошла на откровенные признания о двух своих квартирах, ради которых загнала себя в финансовую кабалу. Певица платит сразу две ипотеки — за старое и новое жильё.

Для этого звезда шоу-бизнеса установила на телефон специальную программу, которая рассчитала ей условия выплаты ипотеки в более короткие сроки.