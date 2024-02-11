«Живу, насколько могу»: Влад Топалов признался в борьбе с наркозависимостью Влад Топалов признался в многолетней борьбе с наркотической зависимостью

Известный российский поп-исполнитель Влад Топалов признался, что по-прежнему испытывает тягу к наркотическим веществам, однако старается держаться. В интервью доктору Василию Шурову, которое опубликовано на YouTube-канале специалиста, экс-солист Smash!! признался, что находясь на пике популярности, столкнулся с трудностями, связанными с зависимостью и это едва не стоило ему карьеры и жизни.

Я не выздоровел, я просто живу, насколько могу, в трезвости. <...> В процессе выздоровления тяжелого нет ничего. Вся тяжесть в том, чтобы в какой-то момент себе признаться, что так тяжело теперь будет всегда, — рассказал Топалов.

По словам музыканта, в «мир наркотиков» он попал из-за простого любопытства. Он признался, что увлекся запрещенными веществами потому, что в один момент почувствовал себя королем мира, который добился всего, о чем мечтал, и навсегда останется на вершине шоу-бизнеса. С каждым месяцем наркозависимость затягивала все глубже и связь с реальностью начала пропадать, продолжил Топалов.

Топалову позднее провели операцию по удалению кисты и положили в наркоклинику. Выписавшись, ему пришлось столкнуться с «суровой реальностью» и каждый день бороться, чтобы не вернуться к прежней жизни.

Ранее Шуров рассказал NEWS.ru, что худоба и странное поведение не могут прямо свидетельствовать о наркозависимости человека. Так он прокомментировал слухи о том, что блогер Анастасия Ивлеева могла потерять вес из-за злоупотреблений психоактивными веществами.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.