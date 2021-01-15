Жена Виторгана назвала неожиданную причину смерти Грачевского

https://static.news.ru/photo/01c7407e-579d-11eb-b1d3-fa163e074e61_660.jpg Борис Грачевский Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Жена Эммануила Виторгана Ирина Млодик считает, что Грачевский подхватил коронавирус, когда поехал делать компьютерную томографию лёгких. До этого несколько недель худрук «Ералаша» плохо себя чувствовал, но у него была только высокая температура.

Однако режиссёр заподозрил у себя коронавирус и поехал на томографию. Это, считает жена Виторгана, и стало его роковой ошибкой.

Он там и подхватил, как мы думаем. Потому что он приехал туда, плюс он увидел, что поражено 50% легких, и началась паника. Я его спрашиваю: зачем ты поехал? Он сказал, что из-за температуры. Мы сами перенесли, но даже не сдавали анализы, не поехали на КТ. Мы дома отлежались. И ему нельзя было выходить, — рассказала Млодик изданию «Экономика сегодня».

Супруга актёра добавляет, что только и «сидит на телефоне» из-за звонков знакомых, которые просят подсказать им хорошую больницу, где диагностируют и лечат коронавирус. Грачевский не стал исключением. Худрук «Ералаша» сам вёл машину, направляясь в больницу № 52. А это говорит о том, что он неплохо себя чувствовал и оснований для госпитализации не было.

14 января Грачевский умер от осложнений, вызванных коронавирусом. Он с юмором относился к своей болезни и до последнего был уверен, что выздоровеет, хотя врачи дважды вводили его в искусственную кому.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Борис Грачевский до конца своих дней сохранял оптимизм, рассказал его друг, киножурналист Давид Шнейдеров. Он отметил, что сам переболел коронавирусом и Грачевский каждый день узнавал состояние его здоровья.