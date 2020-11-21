Жена Реввы отметилась с Лободой на отдыхе в Эмиратах

https://static.news.ru/photo/f9d43d08-2d40-11eb-b7cb-fa163e074e61_660.jpg Александр Ревва Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Жена Александра Реввы Анжелика и певица Светлана Лобода запечатлелись на отдыхе в Арабских Эмиратах. Женщины выбрали платья-комбинации контрастных цветов, жена артиста — белое, певица — чёрное.

Подружки поспешили отметить встречу в кафе, где и сфотографировались на память. В кадре видно, как лица женщин сияют от радости.

Плохие девчонки наконец-то встретились... или хорошие... от погоды зависит. Моя Lo, — подписала снимок Ревва.

Ревва с женой и двумя дочерьми в этом году отдыхает в Дубае, который стал местом паломничества всех звёзд отечественного шоу-бизнеса. Сюда приехала Ксеня Собчак с мужем и сыном, здесь побывали Стас Михайлов, Филипп Киркоров с детьми, Иосиф Пригожин и Валерия.

Ревва не стал исключением. Его семья наслаждается отдыхом на пляже, катанием на яхте. Жена артиста то и дело восхищает подписчиков новыми дорогими нарядами.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский комик, актёр и телеведущий Александр Ревва сейчас активно работает над третьей частью фильма «Бабушка лёгкого поведения», где играет главную роль. Артист решил продемонстрировать поклонникам, как ему удаётся перевоплотиться в пожилую женщину.