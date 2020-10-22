Жена Преснякова Подольская поделилась тайнами второй беременности

https://static.news.ru/photo/c651c60a-14de-11eb-98b5-fa163e074e61_660.jpg Наталья Подольская Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Наталья Подольская рассказала, как перенесла вторую беременность, отвечая на расспросы поклонников о состоянии здоровья малыша и течении беременности во время пандемии коронавируса. О прошедших родах жена Владимира Преснякова распространяться не стала, а про беременность рассказала подробно.

Певица призналась, что главной проблемой всё это время для неё была зависимость от сладкого. Ставшая второй раз мамой артистка со смехом призналась, что «совсем себя распустила» в этом вопросе.

Буквально на днях попросила Вову сгонять за мороженым в 11 вечера, он упирался, но сходил. Я выкладывала даже в сторис, что «не говорите об этом моему врачу», — рассказала Подольская в интервью изданию Teleprogramma.pro.

Певица призналась, что в последнее время вела малоподвижный образ жизни и вместо того чтобы следить за набором веса, следила «за набором сладостей». Поэтому артистка во время беременности поправилась на 12 кг, что почти на килограмм больше, чем когда она ждала первого ребёнка.

Подольская рассказала, что вопреки расхожему мнению о том, что беременные дамы становятся невыносимыми, она старалась беречь мужа и не «терроризировать» его.

Я могу «терроризировать» своих сестёр, маму, и вроде как ходили слухи, что я неадекватная и гормональная дама в эту беременность, но Володю нет — я его оберегаю. Мужчин надо оберегать, — поведала жена артиста.

Коронавирус стал единственным поводом для тревоги будущей мамы, а в общем, призналась Подольская, вторая беременность для неё «пролетела» гораздо быстрее, чем первая. Из-за пандемии певица старалась как можно реже показываться на улице, из-за чего супруги даже пропустили премию журнала «ОК», так как Наталья боялась заразиться на позднем сроке беременности.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певец Владимир Пресняков в своём Instagram выложил фотографию своего новорождённого сына Ивана. Так, некоторое время назад радостную новость о рождении младенца сообщила певица Наталья Подольская.