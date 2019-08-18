https://static.news.ru/photo/c189649c-c1a2-11e9-9241-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/nastyashubskaya

Жена хоккеиста Настасья Шубская впервые показала фотографию своего сына. 18 августа малышу исполнился ровно год. В честь этого события семейная пара решила поделиться фотографией маленького наследника.

С днём рождения, наш любимый мальчик! Расти здоровым и самым счастливым! Спасибо, что выбрал нас своими родителями! — написала Шубская в Instagram .

Ранее супруги показывали малыша только со спины. Поклонники долго время гадали, на кого же похож сын известного спортсмена. Неделю назад пара покрестила сына в Даниловом монастыре. После этого, по всей видимости, влюблённые решили больше не томить ожиданием подписчиков и показать маленького Серёжу. Пользователи, в свою очередь, поспешили поздравить его с первым днём рождения и отметили, что малыш - - копия папы.

Ранее Овечкин рассказал,чем будет заниматься его сын, когда вырастет. Форвард уверен, что наследник захочет стать хоккеистом сразу, как только научится держать клюшку, писал News.ru.