Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Супруга певца Иосифа Кобзона Нелли рассказала, что во время свадьбы не была влюблена в мужа.

По её словам, ей потребовалось время, чтобы привыкнуть к артисту, передаёт «Комсомольская правда».

Мы познакомились в гостях у общих знакомых. Через три дня он пригласил меня к своей маме в квартирку на проспекте Мира и сделал предложение. Я была воспитана в строгих традициях и ответила, что принять его не могу, — поделилась она.

Спустя несколько месяцев Кобзон приехал в Ленинград к семье возлюбленной и привёз цветы. Их следующая встреча состоялась только через три месяца в Сочи. Именно после неё они стали парой, отметила вдова.

Вот тогда мы уже стали встречаться, и на его предложение я ответила согласием. Но узнала его по-настоящему только после свадьбы. И с каждым годом все больше ценила его и уважала, хотя был период притирки, — добавила она.

Народный артист России Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года. Певец похоронен на Востряковском кладбище. Как сообщал News.ru, правительство Москвы приняло решение установить мемориальную доску на здании «Гнесинки».

News.ru в соцсетях