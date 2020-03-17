https://static.news.ru/photo/3c2a910e-67d3-11ea-a922-fa163e074e61_660.jpg Джиган Фото: Instagram

Рэпер Джиган отправился на прогулку со своим новорождённым сыном Давидом после выписки из наркологической клиники. Об этом сообщает портал Starhit.ru.

По некоторым данным, рэпер вел себя крайне агрессивно и неадекватно с женой и детьми. Однако супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова опровергла эти слухи.

Я бы просто промолчала, но учитывая, что ситуация развернулась у всех на виду, наверное, какие-то комментарии мне все-таки придется дать. Во-первых, хочу сказать, что ни меня, ни детей никто не бил! Родительских прав я никого не лишаю. Как бы там ни было, сейчас я должна помочь папе своих детей выбраться из беды. Что будет дальше — я не знаю, — привели сообщение Оксаны Самойловой на портале.

Джиган отметил, что время в реабилитационном центре пошло на пользу и теперь, он хочет загладить вину перед семьёй.

Ранее NEWS.ru писал о том, что телеведущая Дана Борисова назвала Джигана стопроцентным наркоманом. По её словам, у рэпера вот уже несколько лет беспрерывно «на уме только стриптиз-клубы».