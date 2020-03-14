https://static.news.ru/photo/1548f016-6685-11ea-a36c-fa163e074e61_660.jpg Дана Борисова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Телеведущая Дана Борисова раскритиковала Джигана, который сейчас находится в рехабе (реабилитационном центре) из-за проблем с алкоголем и наркотиками.

По её словам, у рэпера вот уже несколько лет беспрерывно «на уме только стриптиз-клубы».

Если он дочке пятилетней кричит: «Принеси пивка!». Это о многом говорит. Он — наркоман. Это сто процентов. У него многолетняя зависимость, — заявила она в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

Борисова считает, что негативное влияние на Джигана оказал шоу-бизнес, где «женщины доступны, наркотики есть». При этом она отметила, что никогда не верила, что рэпер хороший семьянин.

У него в будущем либо тюрьма, либо больница, либо смерть, — подчеркнула телеведущая.

Она добавила, что рэперу нужно лечиться полгода и никак не меньше.

Ранее NEWS.ru писал, что модель Оксана Самойлова впервые высказалась о конфликте со своим супругом Джиганом. На своей странице в Instagram она опубликовала фотографию с новорождённым сыном и отметила, что не знает, «с чего начать».