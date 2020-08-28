Жена Алибасова-младшего потребовала миллионные алименты на дочь

Супруга Бари Алибасова-младшего, сына именитого музыкального продюсера, Виолетта Гришина подала на развод. Она намерена получать алименты на сумму миллион рублей ежемесячно вплоть до совершеннолетия дочери Амелии.
Первоначально она заявила сумму в сто тысяч рублей ежемесячно, но затем увеличила требования в десять раз, сославшись на «изменившиеся обстоятельства»,
Впрочем, сама Гришина считает такую сумму оправданной, так как отец её ребёнка — успешный предприниматель, основатель студии детских сказок, рекламного агентства и веб-сервиса для ценителей изобразительного искусства.
Между тем, Алибасов-младший согласился на более «приземлённые» алименты лишь в размере 12 тысяч рублей. Договориться рассорившиеся супруги не смогли. Но и Пресненский суд пока не поставило точку в этом вопросе. Было решено запросить у Федеральной налоговой службы данные о доходах ответчика, чтобы определить размер будущих выплат.
Ранее, как писал NEWS.ru, молодой человек по имени Денис Гатилов заявил, что является внебрачным сыном 73-летнего основателя группы «На-На». По словам мужчины, любовная связь между Алибасовым и его матерью состояла всего из нескольких свиданий. Однако итогом этих отношений стало его рождение 23 года назад.
Продюсер, к слову, тоже заявил о намерении развестись. С Лидией Федосеевой-Шукшиной его рассорил жилищный вопрос.
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