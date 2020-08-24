Объявился внебрачный сын 73-летнего продюсера Бари Алибасова

https://static.news.ru/photo/0a727abc-e62e-11ea-a48b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

В студии шоу «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1» появился молодой человек по имени Денис Гатилов, который заявил, что является внебрачным сыном 73-летнего российского продюсера и основателя группы «На-На» Бари Алибасова.

По словам мужчины, любовная связь между продюсером и его матерью состояла всего из нескольких свиданий. Однако итогом этих отношений стало его рождение 23 года назад, передают «Актуальные новости».

У меня в свидетельстве о рождении в графе «отец» ничего не указано. Но мама рассказывала, что моим отцом может быть Бари Алибасов. Не претендую на его наследство, несмотря на то что живу весьма скромно. Для меня важен сам факт нашего возможного родства, — рассказал Денис ведущему Андрею Малахову.

Сам продюсер воспринял заявление Гатилова сдержанно, заметив, что ему в этой жизни уже не приходится чему-то удивляться. На передаче шоумен и его возможный наследник даже сдали биоматериал для проведения ДНК-теста. Результаты показали, что родства между ними нет.

Ранее Бари Алибасов объявил о желании развестись с 81-летней актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной после выхода из психиатрической лечебницы. Мужчина считает, что отношения с супругой у него разладились из-за квартирных вопросов и разногласий с родственниками.

Федосеева-Шукшина подала иск к продюсеру «На-На» и его помощнику Сергею Моцарю. Она требует признать незаконной сделку по дарению квартиры в Новой Москве стоимостью 10 млн рублей, писал NEWS.ru.